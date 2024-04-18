Сырский показал новую бронемашину отечественного производства

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Рустему Умерову представили новые образцы вооружения украинского производства, сообщает Деловая столица.

Видео с техникой Сырский опубликовал в соцсетях.

"Вооружение и военная техника, созданные украинцами. Имели возможность с министром обороны Украины Рустемом Умеровым ознакомиться и оценить новые образцы ВВТ и возможности их перспективного применения на поле боя" , — отметил Сырский.

На видео представляют модернизированную боевую машину пехоты БМП-1ТС с украинским модулем "Копье-Синтез", бронемашину Oncilla и другую технику, отмечает "Милитарный".

"Впрочем, наиболее интересным образцом техники в экспозиции оказалась ранее невиданная шестиколесная бронемашина, название которой пока что не афишируется. Визуально машина почти полностью повторяет контуры известной машины Mbombe 6×6, разработанной южноафриканской компанией Paramount Group" , — пишет издание.

Со ссылкой на собственные источники "Милитарный" пишет, что лицензионное производство этих машин было налажено одним из украинских предприятий.

Mbombe 6x6 — колесная бронемашина с усиленной противоминной защитой производства южноафриканской компании Paramount Group. Конструкция такой бронемашины позволяет выдерживать подрыв противотанковой мины фугасного действия.