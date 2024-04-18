The Economist: Україна має дрони, які здатні долітати до Сибіру

Україна має нові моделі безпілотників, які можуть літати на відстань понад 3000 кілометрів та долітати до російського Сибіру, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Economist.

Як пише видання, було відомо, що Україна має безпілотники, які можуть долати відстань понад 1000 кілометрів.

Однак наразі є компанії в які було інвестовано сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати і вражати віддалені цілі.

Найкраща з нових моделей має радіус дії 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Виробництво таких дронів - вимушене, адже західні партнери неохоче надають озброєння Україні.

"Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати і вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини фірм" , - пише видання.

Дрони та РЕБ українського виробництва

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна почала виробляти десятки дронів. Мова не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Зокрема, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також українські військові змогли розробити та успішно випробувати дрони-камікадзе, подібні до російських "Ланцетів".

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.