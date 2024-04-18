The Economist: Украина имеет дроны, способные долетать до Сибири

У Украины есть новые модели беспилотников, которые могут летать на расстояние более 3000 километров и долетать до российской Сибири, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Economist.

Как пишет издание, было известно, что у Украины беспилотники, которые могут преодолевать расстояние более 1000 километров.

Однако сейчас есть компании в которые были инвестированы сотни миллионов долларов для производства беспилотников дальнего радиуса действия, которые могут искать и поражать отдаленные цели.

Лучшая из новых моделей имеет радиус действия 3000 километров и способна достичь Сибири. Производство таких дронов вынужденное, ведь западные партнеры неохотно предоставляют вооружение Украине.

"С тех пор как президент Владимир Зеленский определил приоритетность этой технологии, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать отдаленные цели. Сейчас их производят полдюжины фирм" , - пишет издание.

Дроны и РЭБ украинского производства

С начала полномасштабного вторжения России Украина начала производить десятки дронов. Речь не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

В частности, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов" .

Также украинские военные смогли разработать и успешно опробовать дроны-камикадзе, подобные российским "Ланцетам".

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.