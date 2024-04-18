Аргентина має намір стати глобальним партнером НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр оборони країни Луїс Петрі в соцмережі Х за підсумками зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Я представив лист про наміри, який виражає прохання Аргентини стати глобальним партнером цієї організації (НАТО-ред.). Ми продовжуватимемо працювати над відновленням зв’язків, які дозволять нам модернізувати та навчати наші сили відповідно до стандартів НАТО" , — зазначив він.

Як повідомлялось, в грудні 2023 року президент Аргентини Хавʼєр Мілей відмовився від вступу країни до організації БРІКС, куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська республіка.