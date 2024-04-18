Аргентина намерена стать глобальным партнером НАТО, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны страны Луис Петри в соцсети Х по итогам встречи с замгенсекретаря НАТО Мирча Джоане.

"Я представил письмо о намерениях, которое выражает просьбу Аргентины стать глобальным партнером этой организации (НАТО-ред.). Мы будем продолжать работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО" , — отметил он.

Как сообщалось, в декабре 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей отказался от вступления страны в организацию БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика.