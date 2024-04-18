Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною" – посол
Президент України Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережах і на французькому телебаченні, France 24.
"Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця".
Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.
Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.
Пряма мова Омельченка:
"Пане Делон, дорогий Ален, я знаю, що ви перебуваєте в не дуже простій ситуації, і хочу сказати вам, що ви не самотні…
У вас є багато шанувальників і людей, які вас люблять. Я і мій народ, ми завжди на вашому боці".
Нагадаємо: Після інсульту в 2019 році стан здоров'я Алена Делона погіршився.
Що передувало:
У 2022 році легендарний актор Ален Делон узяв участь в інтерв'ю президента Володимира Зеленського французьким ЗМІ та висловив своє захоплення ним.
Зеленський, у свою чергу, подякував Делону за підтримку України та українців, підкресливши, що слово - це зброя, яка іноді вдаряє дужче за справжню зброю на полі бою.
Також Зеленський сказав: "Я ніколи не був настільки блискучим актором, як ви. Для мене ви завжди були авторитетом, великим актором".