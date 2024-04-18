Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной" – посол

Президент Украины Владимир Зеленский наградил легенду французского кино Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в соцсетях и на французском телевидении, France 24.

"Чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест в отношении иностранца".

Как отметили в украинском посольстве, 88-летний Делон с первого дня войны в Украине много высказывался в ее поддержку.

Там напомнили, что Делон в 2022 году участвовал в интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который и сам является бывшим актером, а также цитировал украинского поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

L’ambassadeur d’Ukraine en France Vadym Omelchenko annonce en direct à @viguier_cyril sur @TV5MONDE que le Président Volodymyr Zelensky @zelenskyyua décerne la « l’ordre du mérite Ukrainien » à Alain Delon. Un geste rarissime et inédit à l’égard d’un étranger. pic.twitter.com/0QBTxDMr30 ВИДЕО ДНЯ — TV5MONDE PRO (@TV5MONDE_pro) April 18, 2024

Прямая речь Омельченко:

"Господин Делон, дорогой Ален, я знаю, что вы находитесь в не очень простой ситуации, и хочу сказать вам, что вы не одиноки...

У вас есть много поклонников и людей, которые вас любят. Я и мой народ, мы всегда на вашей стороне".

Напомним: После инсульта в 2019 году состояние здоровья Алена Делона ухудшилось.

Что предшествовало:

В 2022 году легендарный актер Ален Делон принял участие в интервью президента Владимира Зеленского французским СМИ и выразил свое восхищение им.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Делона за поддержку Украины и украинцев, подчеркнув, что слово - это оружие, которое иногда ударяет сильнее настоящего оружия на поле боя.

Также Зеленский сказал: "Я никогда не был настолько блестящим актером, как вы. Для меня вы всегда были авторитетом, великим актером".