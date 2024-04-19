Україна б'є по території РФ зброєю власного виробництва – ISW

Українські удари по військовій інфраструктурі на території Росії, нафтопереробці та експорту, а також посилення тиску на російську систему ППО, продемонстрували, що Україна може протидіяти за допомогою невеликої кількості зброї здебільшого вітчизняного виробництва. Посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Аналітики ISW вважають, що українські удари по об'єктах на території Росії є складовою української кампанії з деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу.

Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив 17 квітня, що Україна планує протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи завдавати ударів по російських військових об'єктах на території Росії.

В інтерв'ю Washington Post Буданов заявив, що ГУР планує завдати ударів по російській оборонно-промисловій базі (ОПБ) та критично важливих військових об'єктах, таких, як аеродроми та командно-штабні пункти, у відповідь на прогнозований наступ Росії влітку 2024 року. Буданов заявив, що ці удари мають на меті показати, що очільник Росії Володимир Путін не може "захистити [російське] населення від війни".

Ключові висновки ISW за 18 квітня: