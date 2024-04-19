Украина бьет по территори РФ оружием собственного производства – ISW

Украинские удары по военной инфраструктуре на территории России, нефтепереработке и экспорту, а также усиление давления на российскую систему ПВО, продемонстрировали, что Украина может противодействовать с помощью небольшого количества оружия, в основном, отечественного производства. Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Аналитики ISW считают, что украинские удары по объектам на территории России являются составляющей украинской кампании по деградации отраслей, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу.

Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил 17 апреля, что Украина планирует противодействовать будущим российским наступательным операциям, продолжая наносить удары по российским военным объектам на территории России.

В интервью Washington Post Буданов заявил, что ГУР планирует нанести удары по российской оборонно-промышленной базе (ОПБ) и критически важных военных объектах, таких, как аэродромы и командно-штабные пункты, в ответ на прогнозируемое наступление России летом 2024 года. Буданов заявил, что эти удары имеют целью показать, что глава России Владимир Путин не может "защитить [российское] население от войны".

Ключевые выводы ISW за 18 апреля: