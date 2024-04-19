Украина бьет по территори РФ оружием собственного производства – ISW
Украинские удары по военной инфраструктуре на территории России, нефтепереработке и экспорту, а также усиление давления на российскую систему ПВО, продемонстрировали, что Украина может противодействовать с помощью небольшого количества оружия, в основном, отечественного производства. Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Аналитики ISW считают, что украинские удары по объектам на территории России являются составляющей украинской кампании по деградации отраслей, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу.
Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил 17 апреля, что Украина планирует противодействовать будущим российским наступательным операциям, продолжая наносить удары по российским военным объектам на территории России.
В интервью Washington Post Буданов заявил, что ГУР планирует нанести удары по российской оборонно-промышленной базе (ОПБ) и критически важных военных объектах, таких, как аэродромы и командно-штабные пункты, в ответ на прогнозируемое наступление России летом 2024 года. Буданов заявил, что эти удары имеют целью показать, что глава России Владимир Путин не может "защитить [российское] население от войны".
Ключевые выводы ISW за 18 апреля:
- Буданов уточнил, что наступление российских войск, которое прогнозируют украинские чиновники, вероятно, начнется в июне 2024 года.
- 17 апреля Буданов также заявил, что Украина планирует противодействовать будущим наступательным операциям России путем продолжения ударов по российским военным объектам на территории России.
- Российские войска продолжают активизировать усилия по криптомобилизации в преддверии ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года, но, вероятно, им будет трудно быстро создать эффективные резервы оперативного и стратегического уровня.
- Украинские чиновники уточнили, что украинский удар по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое в Крыму в ночь с 16 на 17 апреля нанес значительный ущерб российским средствам ПВО.
- Российские военные блогеры схватились за насильственное преступление, совершенное мигрантом в Москве 18 апреля, чтобы повторить призывы к дальнейшим ограничениям российской миграционной политики.
- Власти Германии задержали двух человек, подозреваемых в пособничестве России в ее постоянных попытках саботировать военную инфраструктуру и материально-техническое обеспечение стран-членов НАТО.
- Российские войска недавно подтвердили наступление вблизи Авдеевки и Донецка.
- Проект расследования "Схемы" Радио Свободная Европа/Радио Свобода (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) со ссылкой на украинскую разведку сообщил 17 апреля, что российская оборонная промышленность использует компоненты американского и японского производства в системах навигации и связи российских самолетов Сухого.