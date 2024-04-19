Нічна повітряна атака: по всій країні оголошували тривогу

У ніч на п'ятницю на всій території країни була оголошена повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Вона тривала до 6.15, повідомляє Українська правда.

"Ракета на Миколаївщині, курсом на північний захід!

Ракета з Миколаївщини - на Кіровоградщину!" , – повідомляли Повітряні сили.

4.48 Ракета з Кіровоградщини - на Черкащину, у напрямку Умані.

4.50 Ракета на Харківщині, курсом на Полтавщину.

4.56 Група крилатих ракет на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.

Ракета на Дніпро.

4.58 Ракета з Черкащини на Полтавщину, курсом на Кременчук.

Група крилатих ракет на Полтавщині, курсом на Миргород.

Ракета на Одесу.

5.03 Ракети на Дніпро! Залишайтеся в укриттях.

5.10 "Шахеди" на Харківщині та Полтавщині, курсом на Дніпропетровську область.

Ракетна атака на Дніпро триває! Залишайтеся в укриттях.

5.12 Ракета з Чорного моря на Одесу.

5.13 У напрямку Затоки.

5.15 Кривий Ріг - в укриття.