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Нічна повітряна атака: по всій країні оголошували тривогу

Нічна повітряна атака: по всій країні оголошували тривогу
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

У ніч на п'ятницю на всій території країни була оголошена повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Вона тривала до 6.15, повідомляє Українська правда.

"Ракета на Миколаївщині, курсом на північний захід!
Ракета з Миколаївщини - на Кіровоградщину!", – повідомляли Повітряні сили.

4.48 Ракета з Кіровоградщини - на Черкащину, у напрямку Умані.

4.50 Ракета на Харківщині, курсом на Полтавщину.

4.56 Група крилатих ракет на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.

  •  Ракета на Дніпро.

4.58  Ракета з Черкащини  на Полтавщину, курсом на Кременчук.

  • Група крилатих ракет на  Полтавщині, курсом на Миргород.
  • Ракета на Одесу.

5.03  Ракети на Дніпро! Залишайтеся в укриттях.

5.10 "Шахеди" на Харківщині та Полтавщині, курсом на Дніпропетровську область.

 Ракетна атака на Дніпро триває! Залишайтеся в укриттях.

5.12 Ракета з Чорного моря на Одесу.

5.13 У напрямку Затоки.

5.15 Кривий Ріг - в укриття.

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