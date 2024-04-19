Нічна повітряна атака: по всій країні оголошували тривогу
У ніч на п'ятницю на всій території країни була оголошена повітряна тривога пов'язана з ракетною небезпекою. Вона тривала до 6.15, повідомляє Українська правда.
"Ракета на Миколаївщині, курсом на північний захід!
Ракета з Миколаївщини - на Кіровоградщину!", – повідомляли Повітряні сили.
4.48 Ракета з Кіровоградщини - на Черкащину, у напрямку Умані.
4.50 Ракета на Харківщині, курсом на Полтавщину.
4.56 Група крилатих ракет на півночі Харківщини, курсом на Полтавщину.
- Ракета на Дніпро.
4.58 Ракета з Черкащини на Полтавщину, курсом на Кременчук.
- Група крилатих ракет на Полтавщині, курсом на Миргород.
- Ракета на Одесу.
5.03 Ракети на Дніпро! Залишайтеся в укриттях.
5.10 "Шахеди" на Харківщині та Полтавщині, курсом на Дніпропетровську область.
Ракетна атака на Дніпро триває! Залишайтеся в укриттях.
5.12 Ракета з Чорного моря на Одесу.
5.13 У напрямку Затоки.
5.15 Кривий Ріг - в укриття.