Ночная воздушная атака: по всей стране объявляли тревогу

В ночь на пятницу на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью. Она продолжалась до 6.15, сообщает Украинская правда.

"Ракета на Николаевщине, курсом на северо-запад!

Ракета с Николаевщины - на Кировоградщину!" , – сообщали Воздушные силы.

4.48 Ракета с Кировоградщины - в Черкасскую область, в направлении Умани.

4.50 Ракета на Харьковщине, курсом на Полтавщину.

4.56 Группа крылатых ракет на севере Харьковской области, курсом на Полтавщину.

Ракета на Днепр.

4.58 Ракета из Черкасской области на Полтавщину, курсом на Кременчуг.

Группа крылатых ракет в Полтавской области, курсом на Миргород.

Ракета в Одессу.

5.03 Ракеты на Днепр! Оставайтесь в укрытиях.

5.10 "Шахеды" в Харьковской и Полтавской области, курсом на Днепропетровскую область.

Ракетная атака на Днепр продолжается. Оставайтесь в укрытиях.

5.12 Ракета из Черного моря в Одессу.

5.13 В направлении Затоки.

5.15 Кривой Рог – в укрытие.