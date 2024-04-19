Курс валют НБУ на 19 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 18 квітня виріс до рівня 39.6037 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 42.2789 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 12 коп. до 49.3858 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 17 коп. до 43.5804 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 9.7690 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.603 700
|EUR
|Євро
|42.278 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.385 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.580 400
|PLN
|Польський злотий
|9,769 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.