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Курс валют НБУ на 19 квітня

Курс валют НБУ на 19 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 квітня виріс до рівня 39.6037 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.2789 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 12 коп. до 49.3858 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 17 коп. до 43.5804 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 9.7690 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.603 700 +0.0586
EUR Євро 42.278 900 +0.2227
GBP Фунт стерлінгів 49.385 800 +0.1245
CHF Швейцарський франк 43.580 400 +0.1719
PLN Польський злотий 9,769 000 +0.1076

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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