Курс валют НБУ на 19 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 квітня виріс до рівня 39.6037 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.2789 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 12 коп. до 49.3858 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 17 коп. до 43.5804 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 9.7690 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.603 700 EUR Євро 42.278 900 GBP Фунт стерлінгів 49.385 800 CHF Швейцарський франк 43.580 400 PLN Польський злотий 9,769 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.