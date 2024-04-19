Курс валют НБУ на 19 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 апреля, вырос до уровня 39.6037 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 42.2789 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 12 коп до 49.3858 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 17 коп до 43.5804 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 11 коп до 9.7690 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.603700
|EUR
|Евро
|42.278900
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.385800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.580400
|PLN
|Польский злотый
|9.769000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.