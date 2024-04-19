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Курс валют НБУ на 19 апреля

Курс валют НБУ на 19 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 апреля, вырос до уровня 39.6037 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 42.2789 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 12 коп до 49.3858 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 17 коп до 43.5804 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 11 коп до 9.7690 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.603700 +0.0586
EUR Евро 42.278900 +0.2227
GBP Фунт стерлингов 49.385800 +0.1245
CHF Швейцарский франк 43.580400 +0.1719
PLN Польский злотый 9.769000 +0.1076

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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