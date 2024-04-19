Курс валют НБУ на 19 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 апреля, вырос до уровня 39.6037 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 42.2789 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 12 коп до 49.3858 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 17 коп до 43.5804 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 11 коп до 9.7690 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.603 700 EUR Евро 42.278 900 GBP Фунт стерлингов 49.385 800 CHF Швейцарский франк 43.580 400 PLN Польский злотый 9.769 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.