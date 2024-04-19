Спікера ОК "Південь" Гуменюк звільнили з посади

Наталю Гуменюк звільнили з посади речника Сил оборони півдня. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024" , - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що зараз відбувається відбір відповідного фахівця, який "стане "голосом" Сил оборони Півдня".