ЗСУ знищили 15 ракет та бомбардувальник Ту-22м3 – Повітряні сили

У ніч на 19 квітня року російські окупанти завдали повітряного удару ракетами різних типів та "Шахедами". Повітряні сили ЗСУ знищили 15 ракет, 14 безпілотників та стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22м3.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом війська РФ застосували 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників.

Зокрема:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань, РФ);

14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ та Курська область РФ);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська область РФ та з акваторії Азовського моря);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Також Олещук підтвердив знищення російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-22м3.

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети" , – повідомив командувач.

Він додав, що Україні потрібно більше засобів та більше ракет для захисту прифронтових територій від російських повітряних ударів.