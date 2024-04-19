ВСУ уничтожили 15 ракет и бомбардировщик Ту-22м3 – Воздушные силы

В ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли воздушный удар ракетами разных типов и "Шахедами". Воздушные силы ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 беспилотников и стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22м3.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В общей сложности войска РФ применили 36 средств воздушного нападения – 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников.

В частности:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань, РФ);

14 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарск и Курской области РФ);

12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область РФ и акватории Азовского моря);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).

К отражению воздушного нападения противника были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

14 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 крылатые ракеты Х-22.

Также Олещук подтвердил уничтожение российского бомбардировщика-ракетоносителя Ту-22м3.

"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты" , – сообщил командующий.

Он добавил, что Украине нужно больше средств и больше ракет для защиты прифронтовых территорий от российских воздушных ударов.