Європейці не готові воювати за свої країни - The Economist

У той час поки Іран, Північна Корея та Росія збільшують свої армії, чисельність військових сил країн Європи зменшується. Про це пише The Economist, повідомляє Корреспондент.

"Країни Заходу здебільшого відмовилися від строкової служби та практикують армію за контрактом. Адже більшість конфліктів, в яких вони брали участь після Другої світової зводиться до локальних операцій" , - вказує видання.

На думку журналістів, сучасна європейська молодь не прагне армійської служби, бо орієнтована на кар'єру.

"А збройні сили не можуть боротися з приватними компаніями, які пропонують кар'єру, заробітки. На таких жорстких ринках праці армії важко конкурувати з приватним сектором. Крім того, сидіти за партою набагато приємніше, ніж повзати по багнюці" , - пояснюють журналісти.

Крім того, журналісти вважають, що молодь "гидує війною".

Видання вказує, що найбільш прихильними до армії в Європі залишаються французи та жителі Скандинавії.

"У Франції ця частка становить 58%. Ще краща статистика в Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції, які розташовані неподалік РФ" , - вказують журналісти.

Така ситуація, відзначають автори матеріалу, підштовхує уряди європейських країн до повернення обов'язкової строкової служби.