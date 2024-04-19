Европейцы не готовы воевать за свои страны – The Economist
В то время, пока Иран, Северная Корея и Россия наращивают свои армии, численность военных сил стран Европы уменьшается. Об этом пишет The Economist, сообщает Корреспондент.
"Страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы и практикуют армию по контракту. Ведь большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой, сводится к локальным операциям", - указывает издание.
По мнению журналистов, современная европейская молодежь не стремится к армейской службе потому, что ориентирована на карьеру.
"А вооруженные силы не могут бороться с частными компаниями, предлагающими карьеру, заработки. На таких жестких рынках труда армии трудно конкурировать с частным сектором. Кроме того, сидеть за партой гораздо приятнее, чем ползать по грязи", - объясняют журналисты.
Кроме того, журналисты считают, что молодежь "брезгует войной". Издание указывает, что наиболее благосклонными к армии в Европе остаются французы и жители Скандинавии.
"Во Франции эта доля составляет 58%. Еще лучшая статистика в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, которые расположены неподалеку от РФ", - указывают журналисты.
Такая ситуация, отмечают авторы материала, подталкивает правительства европейских стран к возвращению обязательной срочной службы.
"В либеральных обществах значительные слои населения стали воспринимать службу в армии как чью-либо работу. Повторное введение обязательной военной службы для молодежи может быть политически и практически недействующим", - заключает издание.