Европейцы не готовы воевать за свои страны – The Economist

В то время, пока Иран, Северная Корея и Россия наращивают свои армии, численность военных сил стран Европы уменьшается. Об этом пишет The Economist, сообщает Корреспондент.

"Страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы и практикуют армию по контракту. Ведь большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой, сводится к локальным операциям" , - указывает издание.

По мнению журналистов, современная европейская молодежь не стремится к армейской службе потому, что ориентирована на карьеру.

"А вооруженные силы не могут бороться с частными компаниями, предлагающими карьеру, заработки. На таких жестких рынках труда армии трудно конкурировать с частным сектором. Кроме того, сидеть за партой гораздо приятнее, чем ползать по грязи" , - объясняют журналисты.

Кроме того, журналисты считают, что молодежь "брезгует войной". Издание указывает, что наиболее благосклонными к армии в Европе остаются французы и жители Скандинавии.

"Во Франции эта доля составляет 58%. Еще лучшая статистика в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, которые расположены неподалеку от РФ" , - указывают журналисты.

Такая ситуация, отмечают авторы материала, подталкивает правительства европейских стран к возвращению обязательной срочной службы.