МАГАТЕ зафіксували "виходи" артилерії з території окупованої ЗАЕС

Росіяни продовжують застосовувати артилерію на території окупованої ЗАЕС. З посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На додаток до сьогоднішнього повідомлення про спробу атаки безпілотником, експерти МАГАТЕ чули кілька вихідних артилерійських пострілів на початку тижня, що стало майже щоденним явищем протягом останніх тижнів і місяців" , - йдеться в заяві.

За словами Гроссі, артилерійський вогонь поблизу майданчика на певному етапі також спровокував спрацювання сигналізації автомобілів, припаркованих біля адміністративної будівлі ЗАЕС.

"Я щиро сподіваюся, що наші заклики до максимальної військової стриманості - як на Раді керуючих МАГАТЕ, так і в Раді Безпеки ООН - будуть почуті, поки не стало занадто пізно" , - підкреслив гендиректор МАГАТЕ.

У заяві також повідомляється, що присутня на ЗАЕС команда Агентства також була поінформована російською окупаційною адміністрацію про те, що програму МАГАТЕ радіаційного захисту було переглянуто і тепер вона "приведена у відповідність до нормативно-правової бази Російської Федерації".

Гроссі додав, що експерти Агентства "все ще не отримали дозволу на відвідування всіх зон на станції, особливо західної сторони турбінних залів, ізоляційних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритого розподільчого пристрою 330 кіловольтів (кВ) розташованої поруч Запорізької теплової електростанції".

Раніше повідомлялось, що у четвер 18 квітня навчальний центр Запорізької атомної електростанції вчергове був атакований безпілотником.