МАГАТЭ зафиксировали "выходы" артилерии из территории оккупированной ЗАЭС

Россияне продолжают применять артиллерию на территории оккупированной ЗАЭС. Со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщает Цензор.НЕТ.

"В дополнение к сегодняшнему сообщению о попытке атаки беспилотником, эксперты МАГАТЭ слышали несколько исходящих артиллерийских выстрелов в начале недели, что стало почти ежедневным явлением за последние недели и месяцы" , - говорится в заявлении.

По словам Гросси, артиллерийский огонь вблизи площадки на определенном этапе также спровоцировал срабатывание сигнализации автомобилей, припаркованных около административного здания ЗАЭС.

"Я искренне надеюсь, что наши призывы к максимальному военному воздержанию - как на Совете управляющих МАГАТЭ, так и в Совете Безопасности ООН - будут услышаны, пока не стало слишком поздно" , - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

В заявлении также сообщается, что присутствующая на ЗАЭС команда Агентства также была проинформирована российской оккупационной администрацией о том, что программа МАГАТЭ радиационной защиты была пересмотрена и теперь она "приведена в соответствие с нормативно-правовой базой Российской Федерации".

Гросси добавил, что эксперты Агентства "все еще не получили разрешения на посещение всех зон на станции, особенно западной стороны турбинных залов, изоляционных ворот водоема-охладителя ЗАЭС и открытого распределительного устройства в 330 киловольт (кВ), расположенного рядом Запорожской тепловой электростанцией".

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 апреля, учебный центр Запорожской атомной электростанции в очередной раз был атакован беспилотником.