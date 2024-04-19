Ціни на нафту підскочили після удару Ізраїлю по Ірану

Ціни на нафту підвищуються в п'ятницю за атакою Ізраїлю на іранський Ісфахан. Ці новини спровокували нову хвилю побоювань розростання конфлікту на Близькому Сході та обмеження постачання нафти з регіону, повідомляє Enkorr.

Атаку на Ісфахан було здійснено із застосуванням безпілотників, вони були збиті силами ППО Ірану, повідомляє Al Mayadeen з посиланням на представника Іранського космічного агентства. Кошти ППО відреагували на підозрілі об'єкти у повітряному просторі Ісфахана поблизу військової бази на північ від міста, йдеться у повідомленні.

Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану менш ніж через тиждень після іранської атаки минулими вихідними.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 за Києвом становить $88,81 за барель, що на $1,7 (1,95%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти подешевшали на $0,18 (0,2%), до $87,11 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $1,7 (2,05%), до $84,43 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $0,04 (0,1%), до $82,73 за барель.