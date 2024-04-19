Цены на нефть подскочили после удара Израиля по Ирану

Цены на нефть повышаются в пятницу по атаке Израиля на иранский Исфахан. Эти новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона, сообщает Enkorr.

Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Киеву составляет $88,81 за баррель, что на $1,7 (1,95%) выше, чем для закрытия предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,18 (0,2%), до $87,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене в настоящее время на $1,7 (2,05%), до $84,43 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,04 (0,1%) до $82,73 за баррель.