Столтенберг: НАТО працює на передачу Україні більше систем ППО

НАТО проводить консультації з членами альянсу, щоб вони передали частину своїх систем протиповітряної оборони в Україну, зосередившись на системах Patriot. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на пресконференції під час засідання G7 на рівні міністрів, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми працюємо над можливістю надання Україні більшої кількості батарей Patriot. Ми ведемо діалог з деякими конкретними країнами. Батареї Patriot є критично важливими, тому що вони є найсучаснішими. Вони можуть збивати найсучасніші балістичні ракети і особливо гіперзвукові російські ракети «Кінжал» , – зауважив генсек.

Він також додав, що країни НАТО мають інші системи – NASAMS, AMRAAM, RST і багато інших.

«Ми працюємо в НАТО з усіма членами альянсу і просимо їх надати системи, такі як, наприклад, Patriot або SAMP/T, а також інші системи, такі як NASAMS і багато інших. А тих членів альянсу, які не мають систем протиповітряної оборони, ми просимо надати фінансову підтримку» , – розповів Столтенберґ.

За його словами, якщо члени НАТО не підтримають Україну, то вони не зможуть «захистити свою країну». Генеральний секретар додав, що 99% підтримки Україні надійшло від країн-членів НАТО, але «потрібно робити більше».

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