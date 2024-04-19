Столтенберг: НАТО работает на передачей Украине больше систем ПВО

НАТО проводит консультации с членами альянса, чтобы они передали часть своих систем противовоздушной обороны в Украину, сосредоточившись на системах Patriot. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время заседания G7 на уровне министров, сообщает Радио Свобода.

«Мы работаем над возможностью предоставления Украине большего количества батарей Patriot. Мы ведем диалог с некоторыми конкретными странами. Батареи Patriot критически важны, потому что они являются самыми современными. Они могут сбивать самые современные баллистические ракеты и особенно гиперзвуковые российские ракеты «Кинжал» , – заметил генсек.

Он также добавил, что страны НАТО имеют другие системы – NASAMS, AMRAAM, RST и многие другие.

«Мы работаем в НАТО со всеми членами альянса и просим их предоставить системы, такие как Patriot или SAMP/T, а также другие системы, такие как NASAMS и многие другие. А тех членов альянса, у которых нет систем противовоздушной обороны, мы просим оказать финансовую поддержку» , – рассказал Столтенберг.

По его словам, если члены НАТО не поддержат Украину, они не смогут «защитить свою страну». Генеральный секретарь добавил, что 99% поддержки Украины поступило от стран-членов НАТО, но "нужно делать больше".

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