Повітряні сили про збиття Ту-22м3: "Це вендета за Дніпро"

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував перше збиття стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 українськими військовими, повідомляє Радіо Свобода.

"Це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди" , – сказав він.

Євлаш зазначив, що це перший випадок збиття літака стратегічної авіації після початку повномасштабного вторгнення. Крім цього, сьогодні ЗСУ вперше збили дві ракети Х-22.

"Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу "Кинджал", вперше збили "Циркон". Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95" , – додав речник Повітряних сил.

Про падіння літака першим повідомив губернатор Ставропольського краю РФ Володимир Владіміров, це сталося о 6:57. Згодом він вказав, що пілотам удалося катапультуватися, двох із них знайшли, ще одного шукають.

Пізніше надійшли підтвердження, що впав саме стратегічний ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.

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