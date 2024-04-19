Воздушные силы о сбитии Ту-22м3: "Это вендетта за Днепр"

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал первое сбивание стратегического бомбардировщика Ту-22м3 украинскими военными, сообщает Радио Свобода.

"Это вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди" , – сказал он.

Евлаш отметил, что это первый случай сбивания самолета стратегической авиации после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, сегодня ВСУ впервые сбили две ракеты Х-22.

"Конечно, что это комбо. Сегодня в российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время "Кинжал", впервые сбили "Циркон". Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95" , - добавил спикер Воздушных сил.

О падении самолета первым сообщил губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров, это произошло в 6:57. Впоследствии он указал, что пилотам удалось катапультироваться, двоих из них нашли, еще одного ищут.

Позже поступили подтверждения, что упал именно стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

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