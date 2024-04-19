Брінк пояснила у Конгресі важливість для США підтримки України

Посол США в Україні Бріджит Брінк під час виступу в Конгресі пояснила, чому підтримка України відповідає стратегічним національним інтересам Сполучених Штатів.Про це Брінк повідомила у соцмережі Х (Twitter)﻿, повідомляє Укрінформ.

«Рада була повернутися до Вашингтону і відвідати Конгрес США, щоб виступити на підтримку негайного надання пакета допомоги Україні та пояснити, чому підтримка України відповідає нашим стратегічним національним інтересам» , - написала вона.

Як повідомлялося, Комітет із регламенту Палати представників США пізно ввечері у четвер схвалив пакет законопроєктів про допомогу іноземним державам, серед яких і Україна. Голосування щодо відповідних законопроєктів у залі очікується ввечері у суботу, 20 квітня.

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США представив законопроєкт, що передбачає «надзвичайні додаткові асигнування у зв'язку з ситуацією в Україні та на покриття відповідних витрат протягом фінансового року, що закінчується 30 вересня 2024 року, а також на інші цілі».

Відповідно до документа, на ці потреби буде виділено 60,84 млрд доларів, з яких 23,2 млрд доларів буде використано на поповнення американських озброєнь, запасів і засобів захисту.