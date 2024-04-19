Бринк объяснила в Конгрессе важность для США поддержки Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк во время выступления в Конгрессе объяснила, почему поддержка Украины отвечает стратегическим национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом Бринк сообщила в соцсети Х (Twitter), сообщает Укринформ.

«Рада была вернуться в Вашингтон и посетить Конгресс США, чтобы выступить в поддержку немедленного оказания пакета помощи Украине и объяснить, почему поддержка Украины отвечает нашим стратегическим национальным интересам» , - написала она.

Как сообщалось, Комитет по регламенту Палаты представителей США поздно вечером в четверг одобрил пакет законопроектов о помощи иностранным государствам, среди которых и Украина. Голосование по соответствующим законопроектам в зале ожидается вечером в субботу, 20 апреля.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США представил законопроект, предусматривающий «чрезвычайные дополнительные ассигнования в связи с ситуацией в Украине и на покрытие соответствующих расходов в течение финансового года, истекающего 30 сентября 2024 года, а также на другие цели».

Согласно документу, на эти нужды будет выделено 60,84 млрд. долларов, из которых 23,2 млрд. долларов будет использовано на пополнение американских вооружений, запасов и средств защиты.