ГУР: Бомбардувальник Ту-22м3 збили на відстані близько 300 км

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 українські військові збили на відстані близько 300 кілометрів, літак намагався дотягнути до аеродрому. У розвідці зазначають, що саме цей борт сьогодні запускав ракети по Україні.

Про це йдеться﻿ в Telegram-каналі Головного управління розвідки.

"Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився" , – йдеться в повідомленні.

ГУР зазначає, що літак вдалося збити в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.