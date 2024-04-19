ГУР: Бомбардировщик Ту-22м3 сбили на расстоянии около 300 км
Российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3 украинские военные сбили на расстоянии около 300 километров, самолет пытался дотащить до аэродрома. В разведке отмечается, что именно этот борт сегодня запускал ракеты по Украине.
Об этом говорится в Telegram-канале Главного управления разведки.
"Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился", – говорится в сообщении.
ГУР отмечает, что самолет удалось сбить в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами.
"Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину", – добавили в разведке.