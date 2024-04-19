ГУР: Бомбардировщик Ту-22м3 сбили на расстоянии около 300 км

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3 украинские военные сбили на расстоянии около 300 километров, самолет пытался дотащить до аэродрома. В разведке отмечается, что именно этот борт сегодня запускал ракеты по Украине.

Об этом говорится в Telegram-канале Главного управления разведки.

"Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился" , – говорится в сообщении.

ГУР отмечает, что самолет удалось сбить в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами.