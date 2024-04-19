Росіяни почали зміцнювати свої НПЗ сітками від атак безпілотників

У Росії через постійні атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи почали захищати їх сітками від безпілотників. Про це пишуть російські пропагандисти, повідомляє Новое время.

Зокрема, йдеться про компанію Башнефть, яка захистила свої заводи механічними сітками.

Глава Республіки Башкортостан Радій Хабіро заявив, що компанія обладнала такими сітками основні об'єкти, які можуть стати метою атак.

«Але ми всі розуміємо, що це половинчасте рішення, припустимо, вони витримають перший удар, але тут же може бути і другий. Тому виконано тільки частину роботи, і вона триває» , — сказав він.

Глава Башкирії зазначив, що також веде діалог та просить допомоги у Міноборони Росії та заявив про нібито «низку рішень», про які відмовивсяя розповідати детально.