Россияне начали укреплять свои НПЗ сетками от атак беспилотников

В России из-за постоянных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы начали защищать их сетками от беспилотников. Об этом пишут российские пропагандисты, сообщает Новое время.

В частности, речь идет о компании Башнефть, которая защитила свои заводы механическими сетками.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиро заявил, что компания оборудовала такими сетками основные объекты, которые могут стать целью атак.

«Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, допустим, они выдержат первый удар, но тут же может быть и второй. Поэтому выполнена только часть работы, и она продолжается» , — сказал он.

Глава Башкирии отметил, что также ведет диалог и просит помощи у Минобороны России и заявил о якобы «ряде решений», о которых отказался рассказывать подробно.