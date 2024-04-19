США ветували проект резолюції щодо членства Палестини в ООН

У четвер, 18 квітня, Сполучені Штати наклали вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо надання Палестині повноправного членства в організації. Про це, повідомляє Deutsche Welle.

За інформацією агентства, за документ, запропонований Алжиром, проголосували 12 членів Ради безпеки, зокрема Росія та Китай. Великобританія та Швейцарія утрималися, проти виступили лише США.

«США, як і раніше, рішуче підтримують рішення про створення двох держав. Це голосування не відбиває опозицію палестинської державності, а є визнанням того, що вона з'явиться лише внаслідок прямих переговорів між сторонами» , — заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд після голосування.

Як пише видання, глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас засудив вето США у Раді безпеки ООН як «несправедливе, неетичне та невиправдане». Він додав, що таке рішення суперечить «волі міжнародної спільноти, яка рішуче підтримує повноправне членство Палестини» в ООН.

Разом з тим, глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац привітав застосування США права вето.