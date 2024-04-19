США ветировали проект резолюции о членстве Палестины в ООН

В четверг, 18 апреля, Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о предоставлении Палестине полноправного членства в организации. Об этом, сообщает Deutsche Welle.

По информации агентства, за документ, предложенный Алжиром, проголосовали 12 членов Совета безопасности, в том числе Россия и Китай. Великобритания и Швейцария воздержались, против выступили только США.

«США по-прежнему решительно поддерживают решение о создании двух государств. Это голосование не отражает оппозицию палестинской государственности, а является признанием того, что она появится только в результате прямых переговоров между сторонами» , — заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд после голосования.

Как пишет издание, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил вето США в Совете безопасности ООН как «несправедливое, неэтичное и неоправданное». Он добавил, что такое решение противоречит «воле международного сообщества, которое решительно поддерживает полноправное членство Палестины» в ООН.

В то же время глава МИД Израиля Исраэль Кац приветствовал применение США права вето.