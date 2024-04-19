Збиття літака Ту-22м3: один льотчик загинув, ще одного – шукають

Двох членів екіпажу збитого літака Ту-22М3 знайшли живими, заявив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров вранці 19 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

За його даними, їх госпіталізували. Спершу Владіміров повідомив, що третього льотчика теж евакуювали, але згодом уточнив дані:

"Третій член екіпажу загинув. Висловлюю співчуття його рідним і близьким. Пошуки четвертого льотчика тривають".

Раніше Повітряні сили повідомили, що зенітні ракетні підрозділи збили стратегічний ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, з якого російські військові здійснювали обстріли території України.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш назвав це "вендетою за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди".

У Повітряних силах нагадують, що Ту-22М3 є «носієм крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах».

Про падіння літака першим повідомив губернатор Ставропольського краю РФ Володимир Владіміров, це сталося о 6:57. Згодом він вказав, що пілотам удалося катапультуватися, двох із них знайшли, ще одного шукають.

Пізніше надійшли підтвердження, що впав саме стратегічний ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода