У Палаті представників внесли понад 130 правок до законопроєкту про підтримку України

Члени Палати представників внесли 137 поправок до законопроєкту H.R. 8035 про виділення Україні допомоги від США. З посиланням на Комітет з питань регламенту палати, повідомляє Укрінформ.

Зі 137 правок лише дві належать члену Демократичної партії Джареду Московіцу, решта подана республіканцями.

Найбільше правок (24) подала ультраправа конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор-Ґрін. Вона пропонує, зокрема, вимагати від будь-якої країни, яка отримує фінансову американську допомогу, надати США кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою; заборонити фінансування військ НАТО в Україні; наказати президенту вивести США з НАТО; заборонити фінансування України, поки країна не скасує «обмеження права національних меншин, зокрема угорців, використовувати рідну мову в школах» тощо.

Крім того, 5 правок до законопроєкту подала уродженка України конгресвумен Вікторія Спартц. Її ініціативи передбачають скасування допомоги українським біженцям; вимога до президента США отримати «чіткий дозвіл Конгресу на скасування будь-якої заборгованості інших країн» тощо.