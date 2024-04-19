Країни Євросоюзу все ще потребують російського зрідженого газу – регулятор

Енергетичний регулятор ЄС попередив, що блок країн все ще потребує імпорту російського зрідженого природного газу, щоб уникнути "енергетичного шоку", повідомляє Економічна правда.

Компанія Acer, що здійснює нагляд за енергетикою в ЄС, заявила, що до спроб обмежити рекордний імпорт російського скрапленого природного газу в Європу "слід підходити з обережністю".

"Скорочення імпорту російського ЗПГ слід розглядати поступово" , - йдеться у звіті Acer, в якому підкреслюється складність для ЄС збалансувати енергетичну безпеку з прагненням завдати удару по фінансах Росії шляхом скорочення закупівель газу.

Хоча ЄС вдалося замінити російський трубопровідний газ скрапленим природним газом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, світовий ринок газу все ще залишається напруженим.

Цього року енергетичні ринки були нестабільними на тлі занепокоєння щодо можливої ескалації війни Ізраїлю з ХАМАС і конфронтації з Іраном, хоча до цього часу зростання цін на нафту і газ було відносно стриманим.

Значною мірою ЄС пом'якшив свою відмову від російського трубопровідного газу, збільшивши обсяги закупівель зрідженого газу з цієї країни, а також від інших постачальників.

Росія зараз є другим за величиною постачальником ЗПГ в ЄС після США, на її частку припадає 16% від загального обсягу імпорту торік. За даними компанії Kpler, 15,5 млн тонн російського ЗПГ, придбаних країнами ЄС минулого року, майже на 40% перевищили загальний обсяг імпорту в 2021 році.

Наглядовий орган ЄС також висловив стурбованість тим, що окремі країни-члени використовують нові повноваження "для тимчасового обмеження поставок газу, в тому числі СПГ, з Росії та Білорусі", зазначивши, що такі кроки можуть завдати удару по довгострокових контрактах на постачання, укладених з Москвою до вторгнення в Україну в 2022 році.