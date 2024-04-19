Страны Евросоюза все еще нуждаются в российском сжиженном газе – регулятор

Энергетический регулятор ЕС предупредил, что блок стран все еще нуждается в импорте российского сжиженного природного газа, чтобы избежать "энергетического шока", сообщает Экономическая правда.

Компания Acer, осуществляющая надзор за энергетикой в ЕС, заявила, что к попыткам ограничить рекордный импорт российского сжиженного природного газа в Европу "следует подходить с осторожностью".

"Сокращение импорта российского СПГ следует рассматривать постепенно" , - говорится в отчете Acer, в котором подчеркивается сложность для ЕС сбалансировать энергетическую безопасность со стремлением нанести удар по финансам России путем сокращения закупок газа.

Хотя ЕС удалось заменить российский трубопроводный газ сжиженным природным газом после полномасштабного вторжения России в Украину, мировой рынок газа все еще остается напряженным.

В этом году энергетические рынки были нестабильными на фоне беспокойства относительно возможной эскалации войны Израиля с ХАМАС и конфронтации с Ираном, хотя до сих пор рост цен на нефть и газ был относительно сдержанным.

В значительной степени ЕС смягчил свой отказ от российского трубопроводного газа, увеличив объемы закупок сжиженного газа из этой страны, а также от других поставщиков.

Россия сейчас является вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США, на ее долю приходится 16% от общего объема импорта в прошлом году. По данным компании Kpler, 15,5 млн тонн российского СПГ, приобретенных странами ЕС в прошлом году, почти на 40% превысили общий объем импорта в 2021 году.

Надзорный орган ЕС также выразил обеспокоенность тем, что отдельные страны-члены используют новые полномочия "для временного ограничения поставок газа, в том числе СПГ, из России и Беларуси", отметив, что такие шаги могут нанести удар по долгосрочным контрактам на поставку, заключенных с Москвой до вторжения в Украину в 2022 году.