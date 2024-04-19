Урсула фон дер Ляєн у Фінляндії відвідала закритий кордон з Росією

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Фінляндію та побувала на кордоні з Росією. Кордон між країнами залишається закритим, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо побували у прикордонному місті Лаппеенранта. Глава Єврокомісії та глава уряду Фінляндії на гелікоптері глянули кордон з Росією.

Russia’s hybrid attacks are not just about Finland's security. This is about the security of the entire EU. This is why I was here today. To tell you that Europe stands by your side. For the security of the borders and to support the border regions. pic.twitter.com/Az7uy2gTAV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 19, 2024

Після цього політики дали спільну пресконференцію. Глава Єврокомісії наголосила, що країнам ЄС є чому повчитися у Фінляндії.

"Я вже казала про це багато разів і скажу знову: ми маємо бути більше "фінами", коли йдеться про безпеку. Ми можемо багато дізнатися про готовність Фінляндії на всіх рівнях суспільства. Це допомагає швидко реагувати на різні кризи" , - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Росія почала подібну гібридну операцію проти Фінляндії, яку раніше бачили на кордонах Білорусі, Латвії, Литви та Польщі. На її думку, це немає нічого спільного з імміграцією, а скоріше з використанням мігрантів як інструменту.

"Зараз Путін поклав око на Фінляндію. Це, безумовно, завдяки вашій потужній підтримці України та вступу до НАТО. Ви рішуче діяли проти цієї загрози" , - додала глава Єврокомісії.

Закриття кордону Фінляндії з РФ

Нагадаємо, ще у листопаді 2023 року влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

13 грудня уряд переглянув своє рішення і відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.

Наразі влада Фінляндії заявляє, що не бачить можливості для відкриття кордону з Росією.

Додамо, що Фінляндія приєдналася до НАТО після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.