Урсула фон дер Ляйен в Финляндии посетила закрытую границу с Россией
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Финляндию и побывала на границе с Россией. Граница между странами остается закрытой, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо побывали в приграничном городе Лаппеенранта. Глава Еврокомиссии и глава правительства Финляндии на вертолете осмотрели границу с Россией.
После этого политики дали совместную пресс-конференцию. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что странам ЕС есть чему поучиться у Финляндии.
"Я уже говорила об этом много раз и скажу снова: мы должны быть больше "финнами", когда речь идет о безопасности. Мы можем много узнать о готовности Финляндии на всех уровнях общества. Это помогает быстро реагировать на разные кризисы", - сказала она.
Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Россия начала подобную гибридную операцию против Финляндии, которую раньше видели на границах Беларуси, Латвии, Литвы и Польши. По ее мнению, это не имеет ничего общего с иммиграцией, а скорее с использованием мигрантов в качестве инструмента.
"Сейчас Путин положил глаз на Финляндию. Это безусловно благодаря вашей мощной поддержке Украины и вступлению в НАТО. Вы решительно действовали против этой угрозы", - добавила глава Еврокомиссии.
Закрытие границы Финляндии с РФ
Напомним, еще в ноябре 2023 года власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.
13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.
В настоящее время власти Финляндии заявляют, что не видят возможности для открытия границы с Россией.
Добавим, что Финляндия присоединилась к НАТО после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.