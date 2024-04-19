Второй ТУ-22МЗ развернулся после поражения первого – ГУР

Після збиття стратегічного ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М3 інший російський літак був змушений розвернутися в повітрі.Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

«Результативна операція. Знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення. Знищено під час виконання бойового завдання. Інший літак, який ішов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні» , – сказав Юсов.

Представник ГУР не уточнив, як саме українським військовим вдалося знищити Ту-22М3 на території Росії, однак каже, що це був певний повтор операції зі збиття літака далекого радіолокаційного стеження А-50.

«У цілому операція була певним повтором з урахуванням, звичайно, операції ГУР МО по збиттю літака А-50, яка відбулася нещодавно. Так, відстань цього разу ще більша. Нагадаємо, що йдеться про відстань близько 300 кілометрів від українського кордону. Це справді знакова операція і знаковий результат для України… Насправді диво-зброї тут не застосовано. Це старі відомі методи. Але модифіковані українськими фахівцями» , – твердить Юсов.

Він також додав, що збиття стратегічного бомбардувальника може зменшити загрозу для деяких українських регіонів.

«Після знищення А-50 і зараз, після знищення літака стратегічної авіації, на деякий час може зменшитися принаймні інтенсивність саме ракетних обстрілів, що стосується ракет авіабазування, в напрямку Одеської області» , – відзначив представник ГУР.

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