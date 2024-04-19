Європа надто залежить від Китаю у виробництві боєприпасів – Politico

Європа надто залежить від Китаю у виробництві пороху для боєприпасів і ризикує зіткнутися з кризою поставок, яка може загрожувати безпеці континенту. Про це заявив один із найважливіших оборонних підрядників ЄС, гендиректор Saab Мікаель Йоханссон. Посилаючись на матеріали, повідомляє Новое время.

Йоханссон закликав уряди знизити екологічні норми, щоб полегшити компаніям диверсифікацію ланцюжків поставок найважливіших військових компонентів.

У статті сказано, що Пекін відіграє ключову роль у постачанні країнам ЄС сировини, необхідною для їхньої оборонної промисловості, хоча Китай також надає важливу підтримку військовій машині російського диктатора Володимира Путіна.﻿

На думку Йоханссона, коли мова заходить про постачання інгредієнтів для пороху — палива, що використовується для стрільби снарядами, — західним оборонним компаніям слід шукати диверсифікацію джерел.

Йоханссон сказав, що європейська оборонна промисловість, як і раніше, стикається з «вузькими місцями», особливо щодо «пороху і нітроцелюлози для створення пороху».

«Ризик того, що Китай ніби відключить поставки нітроцелюлози для виробництва пороху в Європі…буде згубним» , — заявив він.

У статті йдеться про те, що відтоді, як почалася війна в Україні, європейські оборонні компанії змушені виробляти більше зброї та боєприпасів і швидше — як для підтримки Києва, так і для зміцнення внутрішньої оборони. Оскільки Україна дедалі більше поступається Росії в озброєнні, нездатність Заходу відправити Києву достатню кількість боєприпасів уже визначає результат війни.

До початку 2026 року, за прогнозами Європейської комісії, блок вироблятиме 2 мільйони снарядів на рік. Але однією з головних перешкод для прискорення виробництва є брак метального і вибухового пороху.