Европа слишком зависит от Китая в производстве пороха для боеприпасов и рискует столкнуться с кризисом поставок, который может угрожать безопасности континента. Об этом заявил один из важнейших оборонных подрядчиков ЕС, гендиректор Saab Микаэль Йоханссон. Ссылаясь на материалы, сообщает Новое время.

Йоханссон призвал правительства снизить экологические нормы, чтобы облегчить компаниям диверсификацию цепочек поставок важнейших военных компонентов.

В статье сказано, что Пекин играет ключевую роль в снабжении стран ЕС сырьем, необходимым для их оборонной промышленности, хотя Китай также оказывает важную поддержку военной машине российского диктатора Владимира Путина.﻿

По мнению Йоханссона, когда речь заходит о поставках ингредиентов для пороха — топлива, используемого для стрельбы снарядами, — западным оборонным компаниям следует искать диверсификацию источников.

Йоханссон сказал, что европейская оборонная промышленность по-прежнему сталкивается с «узкими местами», особенно в отношении «пороха и нитроцеллюлозы для создания пороха».

«Риск того, что Китай как бы отключит поставки нитроцеллюлозы для производства пороха в Европе… будет пагубным» , — заявил он.

В статье говорится, что с тех пор как началась война в Украине, европейские оборонные компании вынуждены производить больше оружия и боеприпасов и быстрее — как для поддержки Киева, так и для укрепления внутренней обороны. Поскольку Украина все больше уступает России в вооружении, неспособность Запада отправить Киеву достаточное количество боеприпасов уже определяет исход войны.

К началу 2026 года, по прогнозам Европейской комиссии, блок будет производить 2 миллиона снарядов в год. Но одним из главных препятствий для ускорения производства является нехватка метательного и взрывчатого пороха.