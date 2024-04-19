Ізраїль вдарив по обьектам Ірану, звідки запускалися ракети – FT

Ізраїль завдав удару по військовій цілі в Ірані, звідки 13 квітня було запущені безпілотники та ракети в бік ізраїльської території. Про це пише видання Financial Times з посиланням на своє джерело, повідомляє Корреспондент.

Даних про жертви внаслідок ізраїльського удару поки що нема. "Деякі цілі" були вражені й на півдні Сирії.

"Географічно це показує, що Ізраїль може дістатися будь-якого місця в Ірані" , - додало джерело.

Обізнане з ситуацією джерело заявило, що те, що сталося, "було частиною послання".

Видання наводить висловлювання західного дипломата, який звернув увагу на те, що Ізраїль у контактах із союзниками перед завданням удару дав зрозуміти, що залишаючи за собою право відповісти на обстріл Ірану, він не прагне ескалації.

Раніше стало відомо, що вранці Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану.