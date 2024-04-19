Израиль ударил по объектам Ирана, откуда запускались ракеты – FT

Израиль нанес удар по военной цели в Иране, откуда 13 апреля были запущены беспилотники и ракеты в сторону израильской территории. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источник, сообщает Корреспондент.

Данных о жертвах в результате израильского удара пока нет. "Некоторые цели" были поражены и на юге Сирии.

"Учитывая географическую точку поражения, можно сказать, что Израиль способен попасть в любую точку в Иране" , - добавил источник.

Осведомленный с ситуацией источник заявил, что произошедшее - это "своего рода послание".

Издание приводит высказывания западного дипломата, обратившего внимание на то, что Израиль в контактах с союзниками перед нанесением удара дал понять, что оставляет за собой право ответить на обстрел Ирана, он не стремится к эскалации.

Ранее стало известно, что утром Израиль нанес ракетный удар по Ирану.