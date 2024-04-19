Молдова заявила, що готова долучитися до відновлення України

Молдова рішуче підтримує Україну і готова брати участь у її відновленні. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на заяву віцепремʼєр-міністра, міністра закордонних справ Міхайя Попшойя, повідомляє Укрінформ.

«Ми наголосили на важливості продовження допомоги Україні та її підтримки у просуванні демократії на всьому європейському континенті» , - сказав Попшой.

Він також додав, що Республіка Молдова рішуче підтримує своїх українських друзів і готова брати участь у процесі відновлення України, надання їй допомоги у воєнний час, транзиті зерна та наданні притулку біженцям.

У ході зустрічі зі співголовами Групи дружби з Молдовою у Конгресі США Майклом Лоулером та Деборою Росс глава МЗС Молдови обговорив ситуацію в галузі регіональної безпеки, політичні події в країні, виклики, пов'язані з російською агресією в Україні, а також пріоритети в галузі європейської інтеграції, включаючи зусилля щодо проведення реформ, спрямованих на сприяння початку переговорів щодо вступу до ЄС.