Молдова заявила, что готова присоединиться к восстановлению Украины

Молдова решительно поддерживает Украину и готова принять участие в ее восстановлении. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на заявление вице-премьер-министра, министра иностранных дел Михайя Попшойя, сообщает Укринформ.

«Мы акцентировали на важности продолжения помощи Украине и ее поддержки в продвижении демократии на всем европейском континенте» , - сказал Попшой.

Он также добавил, что Республика Молдова решительно поддерживает своих украинских друзей и готова участвовать в процессе восстановления Украины, оказании ей помощи в военное время, транзите зерна и предоставлении убежища беженцам.

В ходе встречи с сопредседателями Группы дружбы с Молдовой в Конгрессе США Майклом Лоулером и Деборой Росс глава МИД Молдовы обсудил ситуацию в области региональной безопасности, политические события в стране, вызовы, связанные с российской агрессией в Украине, а также приоритеты в области европейской интеграции, включая усилия по проведению реформ, направленных на содействие началу переговоров по вступлению в ЕС.