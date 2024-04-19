Росіяни обстріляли центр Білопілля на Сумщині, є поранені

Війська РФ завдали чотирьох ударів по центру Білопілля Сумської області, внаслідок чого тяжких поранень зазнали троє людей. Про це розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко, повідомляє Суспільне.

«Було чотири «прильоти» в центрі міста. Є поранені люди, молоді люди. Зараз за їхнє життя борються медики. Зараз відомо про три людини, невідомо, що там ще. Важкі, всі дуже важкі. Пошкоджені також магазини і будівлі» , - сказав Зарко.

За його словами, обстріл був приблизно о 12:20 із самохідної артилерійської установки.