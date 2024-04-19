Россияне обстреляли центр Белополья на Сумщине, есть раненые

Войска РФ нанесли четыре удара по центру Белополье Сумской области, в результате чего тяжелые ранения получили три человека. Об этом рассказал председатель Белопольского общества Юрий Зарко, сообщает Суспільне.

«Было четыре «прилета» в центре города. Есть раненые люди, молодые люди. Сейчас за их жизнь сражаются медики. Сейчас известно о трех человеках, неизвестно, что там еще. Трудные, все очень тяжелые. Повреждены также магазины и здания» , - сказал Зарко.

По его словам, обстрел был примерно в 12:20 из самоходной артиллерийской установки.