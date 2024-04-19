У ГУР прокоментували спробу замаху на Зеленського

Підготовка замаху на життя президента України Володимира Зеленського свідчить про те, що Росія використовує методи, які перебувають за межами ведення війни у традиційному розумінні. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Новое время.

«Це не вперше відбувається. Те, що ворог намагався і цього разу вчинити замах на верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського, продовжує спроби організації замахів на воєнно-політичне керівництво нашої держави, зокрема, генерала Буданова, означає, що Україна чинить опір» , — сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, лідери країни та Зеленський — це «серйозна загроза для ворога».

﻿Він привітав колег з успішною роботою — затриманням злочинця.

«Весь світ має розуміти, з ким нам доводиться мати справу. Це не цивілізований противник, це не цивілізована держава. Це підступні терористи, які можуть використовувати різні найогидніші ниці методи, які знаходяться за рамками ведення в традиційному розумінні війни» , — сказав Юсов.

Замахи на президента України Володимира Зеленського

На початку 2023 року видання Independent писало, що Зеленський від початку повномасштабного вторгнення Росії пережив понад 12 спроб замаху. За даними газети The New York Times, щонайменше одному замаху допомогло запобігти ЦРУ США.

В інтерв'ю The Sun, опублікованому в листопаді 2023 року, Зеленський казав, що пережив щонайменше п’ять замахів.

4 березня журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю російському письменнику Михайлу Зигарю розповідав, що РФ використовувала для замаху на Зеленського тих самих співробітників ГРУ, що причетні до вибухів складів у Чехії та Болгарії й отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері.

18 квітня Служба безпеки України повідомила, що у Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам країни-агресора РФ здійснити замах на президента України Володимира Зеленського.